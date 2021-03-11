شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تستعد للمشاركة في التمرين السعودي - اليوناني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقف نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي أمس، في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين السعودي اليوناني المشترك (2021)، الذي سينفذ في جمهورية اليونان الصديقة خلال شهر مارس الجاري.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين المشترك بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (إف - 15 سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة. واستمع الغامدي إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

من جانبه، أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري؛ أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لأثرها البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة.