شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الأمير سلطان العسكرية تخرّج دفعة جديدة من الأطباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احتفلت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، أمس (الأربعاء)، بتخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي. وأوضح عميد الكلية الدكتور عيدان موسى الزهراني أن الدورة تأتي ضمن الإستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة والخدمات الصحية ودعم مسيرة العلم. وأضاف أن الخريجين جميعهم منضمّون في برامج الزمالات الطبية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتم تأهيلهم عسكرياً وعلمياً، ليلتحقوا بزملائهم في مختلف القطاعات العسكرية. من جانبه نوه مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بالدعم الذي تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مرافقها من القيادة ضمن الإستراتيجية العامة لتطوير وزارة الدفاع والخدمة الصحية المقدمة لدعم مسيرة العلم والبناء.

