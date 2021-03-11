«أرامكو» تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر مارس: بنزين 91 بـ1.90 وبنزين 95 بـ2.04

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة أرامكو السعودية المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر مارس 2021 ستكون على النحو الآتي:

بنزين 91 أخضر: 1.90 ريال لكل لتر.

بنزين 95 أحمر: 2.04 ريال لكل لتر.

ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ويتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.

وتوفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95. ويأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وبيَّنت شركة أرامكو السعودية أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء؛ يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات، ويتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرُّف عليه بصريًّا، والتحكم في جودته أثناء الضخ، مشيرة إلى أن جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوِّها من الرصاص.