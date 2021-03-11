«الصحة» تعلن التوسع في حملة التطعيم ضد كورونا: الحجز مباشرة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدة إمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح عبر «الضغط هنا».

وكان استشاري الأمراض المُعدية الدكتور وائل باجهموم، قال إن لقاحات كورونا الموجودة حاليًّا بالمملكة تحمي من جميع الفيروسات المتحورة.

وأضاف باجهموم، خلال مداخلة مع نشرة «كلنا مسؤول» المذاعة عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن التطعيمات المعتمدة في المملكة هي أفضل اللقاحات المتوفرة والمفحوصة عالميًّا والتي تمت عليها دراسات كافية وتعطي المناعة الكافية، بالإضافة إلى قلة أعراضها الجانبية.

وتابع أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا يتميزان بفعالية عالية جدًا وآثار جانبية قليلة، ويشكلان مصدر أمان للمستقبل القريب من الفيروس.

وبشأن تخوف البعض من الأعراض الجانبية للقاحات، قال إن تجاوب المناعة مختلف من جسم إلى آخر ومن الطبيعي وجود بعض الأعراض البسيطة عند البعض.

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