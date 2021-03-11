الإطاحة بمقيمين اثنين في الرياض مارسا نشاطًا غير مرخص بعيادتين

أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر؛ لممارستهما نشاطًا غير مرخص بموقعين في أحد أحياء مدينة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه وبالتنسيق مع الجهة المختصة بصحة الرياض، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المقيمين اللذين اتخذا الموقعين كعيادتين لعلاج المرضى، وعثر بهما على معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة.

وأكد متحدث شرطة الرياض إيقافهما وتحريز المضبوطات، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.