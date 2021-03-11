السعودية اليوم / فرنسا تسجل 30,303 إصابات جديدة بفيروس كورونا



باريس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجلت فرنسا 30,303 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3,963,165 إصابةً، فيما بلغ مجموع الوفَيات 89,591 وفاة، منذ تفشي الجائحة في البلاد.

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باريس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجلت فرنسا 30,303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 266 حالة وفاة.وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3,963,165 إصابةً، فيما بلغ مجموع الوفَيات 89,591 وفاة، منذ تفشي الجائحة في البلاد.// انتهى //00:33ت م0008

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