السعودية اليوم / تونس تسجل 737 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 737 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 239368 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8292 وفاة.

// انتهى //

00:09ت م

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تونس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجلت تونس 737 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 24 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 239368 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8292 وفاة.// انتهى //00:09ت م0003

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