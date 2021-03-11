السعودية اليوم / الأردن تفرض الحظر الشامل ليوم الجمعة حتى نهاية الشهر الحالي



عمّان 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، خطة جديدة للتعامل مع

وبموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة 6 مساءً للمؤسسات، والساعة 7 مساءً للأفراد، حتى نهاية الشهر الحالي.

كما قررت الحكومة الأردنية بموجب الخطة، تعليق إقامة صلاة الجمعة، وتقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، إضافة إلى إغلاق الأندية والمراكز والأكاديميات

// انتهى //

23:41ت م

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عمّان 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، خطة جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ، تفرض حظراً شاملاً ليوم الجمعة حتى نهاية الشهر الحالي، للحد من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.وبموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة 6 مساءً للمؤسسات، والساعة 7 مساءً للأفراد، حتى نهاية الشهر الحالي.كما قررت الحكومة الأردنية بموجب الخطة، تعليق إقامة صلاة الجمعة، وتقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، إضافة إلى إغلاق الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية والحدائق العامة.// انتهى //23:41ت م0243

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