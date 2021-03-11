

الخبر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، بمحافظة الخبر، ارتكب جرائم نصب واحتيال، تمثلت في شراء هواتف ومصوغات ذهبية بعملات نقدية مزيفة، مستخدمًا مركبة تحمل لوحات مزورة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. الخبر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، بمحافظة الخبر، ارتكب جرائم نصب واحتيال، تمثلت في شراء هواتف ومصوغات ذهبية بعملات نقدية مزيفة، مستخدمًا مركبة تحمل لوحات مزورة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. // انتهى //

23:01ت م

0237





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الشرقية: القبض على مواطن ارتكب جرائم نصب واحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.