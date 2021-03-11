السعودية اليوم / وزير العدل يلتقي السفير الفرنسي لدى المملكة



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بويّ.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وفرنسا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق معالي الدكتور الصمعاني خلال اللقاء إلى التنظيم القضائي والضمانات العدلية في المملكة، وهيكلة محاكم القضاء العام والخطوات والمشروعات التطويرية العدلية.

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22:53ت م

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