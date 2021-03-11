السعودية اليوم / وفاة رئيس الصومال الأسبق علي مهدي محمد



مقديشو 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

توفي رئيس جمهورية الصومال الأسبق علي مهدي محمد اليوم في إحدى مستشفيات نيروبي.

وأوضح وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن وفاة الرئيس علي مهدي محمد إثر مرض ألم به خلال الأيام القليلة الماضية.

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22:49ت م

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