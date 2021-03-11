السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، إلى أن نسبة التعافي في فلسطين بلغت 89.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 153 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

22:48ت م

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رام الله 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و2273 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، إلى أن نسبة التعافي في فلسطين بلغت 89.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 153 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //22:48ت م0231

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