السعودية اليوم / شرطة الرياض: ضبط مقيمين اثنين لممارستهما نشاطا غير مرخص بموقعين في أحد الأحياء



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه وبالتنسيق مع الجهة المختصة بصحة الرياض، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية - بفضل الله - من ضبط مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، لممارستهما نشاطا غير مرخص بموقعين في أحد أحياء مدينة الرياض، اتخذاهما كعيادتين لعلاج المرضى، وعثر بهما على معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة، وجرى إيقافهما وتحريز المضبوطات، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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22:47ت م

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