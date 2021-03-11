السعودية اليوم / الجزائر تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 138 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت لجنة رصد وباء فيروس كورونا اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 114.681، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.428، والعدد الإجمالي للوفيات 3026 وفاة.

// انتهى //

22:31ت م

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الجزائر 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأربع وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تماثل 109 حالات للشفاء.وأشارت لجنة رصد وباء فيروس كورونا اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 114.681، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.428، والعدد الإجمالي للوفيات 3026 وفاة.// انتهى //22:31ت م0225

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