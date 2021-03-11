السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة ( جندي أول ) للكادر النسائي ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

// انتهى //

22:21ت م

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