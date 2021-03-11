اخبار السعوديه

مستجدات لقاح كورونا والمؤشرات الوبائية في مؤتمر الصحة اليوم

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم مستجدات لقاح والمؤشرات الوبائية في مؤتمر الصحة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

مستجدات لقاح كورونا والمؤشرات الوبائية في مؤتمر الصحة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض


اسمع الخبر

يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي آخر مستجدات لقاح كورونا، وذلك في المؤتمر الصحفي حول فيروس كورونا اليوم الخميس.

ويتناول المؤتمر المؤشرات الوبائية والإحصائيات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات المتعلقة بالفيروس.

تطورات كورونا في :

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن تسجيل (386) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (245) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

إجمالي أعداد التعافي:

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (380958) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (371583) حالة، وكشفت وزارة الصحة أيضًا عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (245) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (371583) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2830) حالة، من بينها (528) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

مستجدات لقاح كورونا والمؤشرات الوبائية في مؤتمر الصحة اليوم - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا