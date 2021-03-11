ضبط مقيمين اثنين لممارستهما نشاطًا غير مرخص بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، ضبط مقيمين اثنين لممارستهما نشاطا غير مرخص بموقعين في أحد الأحياء.

نشاط غير مرخص

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه وبالتنسيق مع الجهة المختصة بصحة الرياض، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية – بفضل الله – من ضبط مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، لممارستهما نشاطا غير مرخص بموقعين في أحد أحياء مدينة الرياض، اتخذاهما كعيادتين لعلاج المرضى، وعثر بهما على معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة.

تحريز المضبوطات

وأضاف الكريديس أنه وجرى إيقافهما وتحريز المضبوطات، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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