الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

التشهير بمواطن تستر على مقيم مقابل 15% من أرباح مطعم

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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شهرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بمواطن تستر على وافد مقابل 15% من أرباح مطعم في المدينة المنورة.

صدور حكم قضائي:

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية في المدينة، بفرض غرامة مالية مقدارها 2 مليون ريال وإغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص.

قرار بإبعاد المتستر:

كما تضمن الحكم إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

وطالبت وزارة التجارة المخالفين بالمبادرة بتصحيح أوضاع تجارتهم عبر موقع الوزارة لإعفائهم من العقوبات قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 23 أغسطس 2021.



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