أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر مارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة أرامكو، مساء اليوم الأربعاء، أسعار البنزين والكيروسين والغار المسال الجديدة لشهر مارس.

وسجلت الأسعار الجديدة لشهر مارس (1.90 ريال للبنزين 91، و2.04 للبنزين 95، و0.52 ريال للديزل، و0.70 للكيروسين، و0.75 ريال لغاز البترول المسال).

كيفية اختيار الوقود المناسب لسيارتك:

ويناسب بنزين 91 معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين 95 الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي؛ فإذا لم تكن متأكدًا من الوقود المناسب لسيارتك، يفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل عن نوع الوقود المناسب. وفي بعض الأحيان يتم وضع ملصق بنوع البنزين المناسب لسيارتك داخل غطاء خزان الوقود.

وفي معظم الأحوال، لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك. ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقود ذو رقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

نوع البنزين قد يضر بالسيارة:

وفي المقابل، فإن استخدام بنزين ذي رقم أوكتان أقل من ذلك الذي أوصى به المصنّع، قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل؛ لذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان- في محرك يتطلب أوكتان أعلى- إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أية أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.



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