القبض على مواطن لقيامه بإتلاف جهاز رصد آلي بتبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت شرطة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي بتبوك.

أجهزة الرصد الآلي

وصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي.

الإجراءات النظامية

وأضاف الغبان أنه وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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