صحة عسير تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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دشنت صحة عسير خدمة التطعيم بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم، وذلك عبر فرق طبية متخصصة

تقديم الرعاية في المنازل :

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة في تقديم اللقاح للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم دون تكبدهم عناء الذهاب لمراكز اللقاحات؛ كونهم من الفئات ذات الاحتياج الأكبر للحصول على اللقاح.

توفير جميع الخدمات اللازمة:

وكانت صحة عسير قد افتتحت 32 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا موزعةً على جميع مدن ومحافظات المنطقة التابعة لصحة عسير، حيث جهَّزَت مراكز اللقاحات بالأدوات اللازمة، كما وفَّرت جميع الخدمات اللازمة فيها، ويدير تلك المراكز نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة.

وحثت صحة عسير المواطنين والمقيمين كافة إلى المبادرة في التسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع، مجددةً التذكير بأن جميع اللقاحات مجانية إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله.

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