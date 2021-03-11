نظام الجامعات الجديد في السعودية ومتى يتم تطبيقه للعام الهجري 1442

نظام الجامعات الجديد في السعودية خبر متداول عبر قنوات الأخبار ومواقع التواصل، ويستمر العمل في تعديل وتحديث النظام، فيتم التدريب بصورة عامة على التطبيق لهذا النظام لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين والمعيدين والعاملين بشئون الطلبة والشئون العامة والعاملين بقطاع التعليم، والإداريين الجدد بالجامعات، وإليكم آخر التفاصيل.

نظام الجامعات الجديد في السعودية 1442

خلال ما تقوم به المملكة السعودية من تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا، فيبقى التعلم عن بُعد هو الحل الأفضل للمحافظة على صحة الطلاب، مما يشجع على النظام الجديد للجامعات، والذي جاري تطبيقه على كل الجامعات التي تكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي، وتتقاضى الجامعات رسوم لكل طالب طبقًا للمادة رقم 50 بقانون الجامعات على ما يلي:

البرامج الخاصة بالدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه.

الدورات التعليمية والدبلومات والدورات التدريبية.

تكاليف الدراسة الخاصة بالطلاب الأجانب، وتكون غير شاملة للمنح الدراسية المجانية.

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متى يتم تطبيق النظام الجديد للجامعات

لم يتم الإعلان من وزارة التعليم العالي عن موعد محدد لتطبيق النظام الجديد، ولكن يمكن أن يبدأ هذا العام ببعض أو كل الجامعات، ويتم تحديد النظام الجديد كالتالي:

نظام يخص كل جامعة سواء من ناحية الرسوم الدراسية أو المنهج الدراسي أيضًا، وطريقة الأبحاث والاختبارات.

تحديد أقسام معينة لها رسوم دراسية مختلفة ببعض المجالات، يحددها مدير الجامعة.

تعديل الهيكل التنظيمي، ليلائم رؤية الوطن في التعليم 2030.

التقليل في الاعتماد المادي على المملكة، وتعيين ميزانية ليتم توفير الموارد الإضافية حتى تقدم لمجلس الوزراء.

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