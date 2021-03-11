شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُوسع التطعيم ضد كورونا.. الحجز عبر تطبيق صحتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة التوسع في حملة التطعيم ضد فايروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة، إذ يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.

وأشارت «الصحة» إلى أنه تمت تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة، وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، إذ تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كافة مناطق المملكة بمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فايروس كوررنا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفايروس ومضاعفاته.

ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.