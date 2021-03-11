شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتستر على مقيم مقابل 15% من أرباح مطعم بخاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهرت وزارة التجارة بمواطن تستر على مقيم مقابل 15% من أرباح مطعم بخاري بعد صدور حكم قضائي بتغريمهما مليوني ريال.

وتضمنت العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، غرامة مالية بـ 2 مليون ريال، إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، استيفاء الزكاة والرسوم والضراب، إبعاء المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة إلى العمل، نشر الحكم على نفقة المخالفين.

وتحث الوزارة المخالفين على المبادرة بتصحيح تجارتهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa وإعفائهم من العقوبات قبل انتهاء الفترة التصحيحة في 23 أغسطس 2021.