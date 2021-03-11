شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» و«ساب» يعلنان أسماء الفائزين في عرض مسرعة «تقدّم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالشراكة مع البنك السعودي البريطاني (ساب) اليوم (الأربعاء) عن الفائزين في العرض السنوي لبرنامج مسرعة «تقدّم» للأعمال والمشاريع الناشئة، بعد أن شهد تنافس 76 مؤسساً ورائد أعمال، يمثلون 37 شركة ناشئة، للحصول على جوائز مالية تزيد عن 4 ملايين ريال سعودي في صورة تمويل بدون حقوق ملكية خلال حدث افتراضي أقامته الجامعة بتاريخ 10 مارس 2021، بحضور 4200 شخص صوتوا لجائزة «اختيار الجمهور» والتي بلغت قيمتها 375 ألف ريال سعودي.

وقال نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في «كاوست» الدكتور كيفن كولين: «قام خريجو برنامج مسرعة» تقدّم «للأعمال والمشاريع الناشئة لعام 2020 بعمل رائع جداً، وعلى الرغم من اختيار 11 شركة ناشئة للفوز بتمويل إضافي، الا أن جميع الشركات المشاركة فائزة، حيث قدمت منتجات وأفكارا ذات جودة عالية عكست مدى التطور المذهل لنظام ريادة الأعمال السعودي في «كاوست»، ونحن فخورون جداً بالمستوى الذي وصلنا إليه».

وشملت دفعة خريجي 2020 من مسرعة «تقدّم» شركات ناشئة من مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتقنية الطبية والتقنية التعليمية والتقنية المالية، وقدمت كل شركة عروضا افتراضية مدتها ثلاث دقائق، طرحت من خلالها فكرة مشروعها على لجنة تحكيم مرموقة ونخبة رفيعة من المستثمرين المحليين والدوليين.

الشركات الناشئة الفائزة هي:

• الغورو: منصة تعليمية تربط بين الطلاب والمعلّمين المؤهلين من خلال تطبيق على الجوال.

• جليسة: تطبيق يجمع بين الآباء والأمهات وجليسات أطفال موثقين ومعتمدين.

• لوجيسكا: نظام إدارة مستودعات للشركات الناشئة والصغيرة.

• بوليمرون: شركة مصنعة لمواد بوليمرية صديقة للبيئة.

• رائد: تطبيق تعليمي يسرد قصص الأطفال في مرحلة الابتدائي.

• ثمار: سوق للتمويل عبر الإنترنت يربط بين الشركات الصغيرة والمستثمرين متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• يداوي: خدمات صحية عبر الإنترنت يجمع بين المرضى والأطباء.

• يوفيرا: جهاز لحفظ وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات الغذائية الطازجة.

• وثاق: منصة تقنية مالية لإدارة وتوزيع الأوراق المالية.

• وايت هلمت: منصة إدارة ومراقبة عمليات مشاريع البناء عن بُعد.

• الفائز بجائزة اختيار الجمهور: تميّز، منصة تعليمية عبر الإنترنت لمساعدة الطلاب على اجتياز اختبارات الكفاءة الموحدة.

برنامج مسرعة «تقدّم» للأعمال والمشاريع الناشئة، هو برنامج تدريبي مدته ستة أشهر، يقام في الحرم الجامعي لكاوست وبرعاية مشتركة من البنك السعودي البريطاني (ساب)، ويهدف لتطوير رواد الأعمال في المراحل المبكرة وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة جديدة ذات إمكانات عالية.

يذكر أن دفعة البرنامج لعام 2020 تميزت بالمنافسة الشديدة، حيث تم قبول 59 شركة ناشئة فقط من أصل 561 شركة تقدمت بالمشاركة، كما حصلت بعض الفرق المختارة على دعم بقيمة 150,000 ريال سعودي في شكل منح تمويل بدون حقوق ملكية لمساعدتها على تسريع عملياتها وتنمية أعمالها وتوسيع طاقمها.

وتم فتح باب القبول للمتقدمين لدفعة 2021 لبرنامج مسرعة «تقدّم» للأعمال والمشاريع الناشئة، ويستمر قبول الطلبات حتى تاريخ 10 أبريل 2021.

وستتلقى الشركات الناشئة المقبولة مبلغ 150,000 ريال سعودي بصورة تمويل بدون ملكية لتنمية أعمالها، وسيتم ربط المؤسسين بالموجهين والخبراء والقادة في مجال الشركات الناشئة، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في البرامج التدريبية والارشادية، وورش العمل، والوصول إلى المرافق والمختبرات المتطورة في الجامعة كي يصبحوا جزءًا من مجتمع الشركات الناشئة الرائد في المملكة.

وفي عام 2016، أبرمت كاوست شراكة مع بنك ساب لإطلاق أول برنامج مسرعة للأعمال الناشئة «تقدّم» لدعم رواد الأعمال في اتخاذ الخطوة الأولى نحو تأسيس شركة ناشئة، وتم تخريج 126 شركة ناشئة وتقديم منح للشركات الناشئة تصل لأكثر من 16 مليون ريال سعودي.