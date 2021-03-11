شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1336مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت فرق الأمانات والبلديات 1336 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من جائحة كورونا ، وأغلقت 339 منشأة مخالفة، وطبقت العقوبات بحقها وذلك عبر 24,719 جولة رقابية على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة كافة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن البروتوكولات الصحية المحدثة والجديدة التي أصدرتها الوزارة تزامنا مع صدور القرارات الأخيرة بإعادة فتح العديد من النشاطات التجارية الواقعة تحت إشراف القطاع البلدي، قوبلت بتجاوب كبير ووعي مجتمعي عال سواء من جانب الملاك والمستثمرين أو من المواطنين والمقيمين، مؤكدة المضي في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على صحة وسلامة السكان.

ووجهت الوزارة جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، لافتة إلى أن البروتوكولات الصحية المحدثة احتوت على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، والمتمثلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية فيما يخص النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمر.

وأوضحت أن منظومة العمل البلدي مستمرة في تنفيذ خططها الرقابية والتوعوية الداعمة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وذلك من خلال تسيير الجولات الميدانية المكثفة وتفعيل حملات التوعية للارتقاء بمستوى الالتزام وسط المنشآت والعاملين فيها والمتسوقين.