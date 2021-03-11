شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 9 مساجد في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت أن المساجد المغلقة هي 4 في منطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد في كل من منطقة جازان وتبوك والحدود الشمالية.
وأشارت إلى إعادة فتح 9 مساجد، 6 منها بمنطقة الرياض ومسجد في كل من منطقة تبوك وجازان والمدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة الجميع، كما أكدت في حال ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من السلامة من الوباء، راجية للجميع الصحة والعافية.
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