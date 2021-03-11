43 % من متطوعي الدفاع المدني يحملون الابتدائية وجازان في الصدارة

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وأشار التقرير إلى أن المتطوعين من حملة الشهادات الثانوية شكلوا نسبة 55% من إجمالي المتطوعين، يليهم حملة الشهادة الابتدائية بنسبة 43%.وسجل التقرير حملة الشهادة المتوسطة الأقل بعدد 2 متطوع فقط، فيما تصدرت الفئة العمرية بين (18 - 25 عاما) المتطوعين.
المتطوعون حسب الجنس
- ذكور 5887 - 77%
- إناث 1738 - 23%
إحصائية المتطوعين في أعمال الدفاع المدني حسب المناطق
- الرياض 747
- مكة 1585
- المدينة 450
- القصيم 263
- الشرقية 617
- عسير 472
- تبوك 220
- حائل 119
- الحدود الشمالية 175
- جازان 2457
- نجران 261
- الباحة 143
- الجوف 116
- الإجمالي 7625
المتطوعون حسب المستوى التعليمي
- دكتوراه 26
- ماجستير 6
- بكالوريوس 42
- دبلوم 12
- ثانوية 4192
- متوسطة 2
- ابتدائية 3334
- غير محدد 11
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