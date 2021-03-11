43 % من متطوعي الدفاع المدني يحملون الابتدائية وجازان في الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تطوع في أعمال الدفاع المدني بجميع مناطق المملكة 7625 شخصا خلال 1440 / 1441، كان 77% منهم ذكورا و23% إناثا، تصدرت منطقة جازان بـ2457 متطوعا بنسبة 32%، تليها منطقة مكة بـ1585 بنسبة21%، وذلك بحسب تقرير مديرية الدفاع المدني الصادر أخيرا. وأشار التقرير إلى أن المتطوعين من حملة الشهادات الثانوية شكلوا نسبة 55% من إجمالي المتطوعين، يليهم حملة الشهادة الابتدائية بنسبة 43%.وسجل التقرير حملة الشهادة المتوسطة الأقل بعدد 2 متطوع فقط، فيما تصدرت الفئة العمرية بين (18 - 25 عاما) المتطوعين. المتطوعون حسب الجنس

ذكور 5887 - 77%

إناث 1738 - 23% إحصائية المتطوعين في أعمال الدفاع المدني حسب المناطق الرياض 747‪

مكة 158‪5

المدينة 450‪

القصيم 263‪

الشرقية 617‪

عسير 472‪

تبوك 220‪

حائل 119‪

الحدود الشمالية 175‪

جازان 245‪7

نجران 261‪

الباحة 143‪

الجوف 116‪

الإجمالي 762‪5 المتطوعون حسب المستوى التعليمي دكتوراه 26

ماجستير 6

بكالوريوس 42

دبلوم 12

ثانوية 419‪2

متوسطة 2

ابتدائية 333‪4

غير محدد 11

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