شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يدشن 17 مشروعا صحيا جديدا وتطويريا بالقنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل «عن بعد»، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس، 17 مشروعا صحيا جديدا وتطويريا في محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها بقيمة 240 مليون ريال.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، على الاهتمام بكل ما من شأنه العناية بالمواطن، كما قدم شكره لوزير الصحة ولكل العاملين في الوزارة على الأعمال المشرفة، وهنأ أهالي القنفذة بالمشاريع الصحية، متمنيا المزيد من المشاريع والرفاهية للمحافظة.

فيما قدم وزير الصحة شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه ومتابعته للمشاريع الصحية في المنطقة بشكل عام ولمحافظة القنفذة على وجه الخصوص.

أبرز المشاريع

