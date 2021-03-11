أمير مكة يدشن 17 مشروعا صحيا جديدا وتطويريا بالقنفذة

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وقدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، على الاهتمام بكل ما من شأنه العناية بالمواطن، كما قدم شكره لوزير الصحة ولكل العاملين في الوزارة على الأعمال المشرفة، وهنأ أهالي القنفذة بالمشاريع الصحية، متمنيا المزيد من المشاريع والرفاهية للمحافظة.
فيما قدم وزير الصحة شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه ومتابعته للمشاريع الصحية في المنطقة بشكل عام ولمحافظة القنفذة على وجه الخصوص.
أبرز المشاريع
- إحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى القنفذة العام
- تجهيز وتأثيث 7 مستشفيات، وإنشاء وتجهيز مستشفى المظيلف العام
- إنشاء وتجهيز 4 مراكز صحية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء 152 مركزا صحيا بالمناطق
- إنشاء وتجهيز 27 مستودعا بمنطقة مكة المكرمة ومنها 2 في القنفذة
- توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات جنوب القنفذة ومستشفى المظيلف ومستشفى القنفذة العام
- توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة السلامة والإنذار والإطفاء
- إحلال جهاز الأشعة السينية ( X-RAY) بمستشفى جنوب القنفذة
- تأمين متطلبات التحضيرات الوريدية (TPN) بمستشفى جنوب القنفذة العام
- إحلال وتوريد وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية بمستشفى القنفذة العام
- توريد وتركيب وتشغيل أجهزة كثافة العظام (DEXA) بمستشفيات جنوب القنفذة ومستشفى المظيلف ومستشفى القنفذة العام
- تطوير بيئة العمل بمديرية الشؤون الصحية
- تطوير وتجهيز قسم التعقيم بمستشفى جنوب القنفذة العام
- تطوير وترميم قسم الطوارئ بمستشفى جنوب القنفذة العام
- تطوير 4 مراكز صحية وفق الهوية الجديدة للوزارة
- إحلال وتجديد أعمال التكييف والتهوية بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة العام
- تطوير وتحديث نظام التكييف المركزي بمستشفى القنفذة العام
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