دليل لتوحيد خطط ومهام جهات تقدم الخدمة لضيوف الرحمن

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واطلع الأمير بدر بن سلطان على مخرجات حلقات نقاش أعمال الحج، والتي شارك فيها أكثر من 36 جهة معنية بخدمة الحجاج والمعتمرين، وخرجت بالعديد من التوصيات، من أبرزها إعداد دليل لتوحيد خطط ومهام الجهات التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن، وستتم مناقشة تفاصيله في اجتماع لجنة الحج المركزية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة، تمهيدا لرفعها إلى لجنة الحج المركزية.
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