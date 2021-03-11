الأطقم الجوية تتأهب للمشاركة في التمرين السعودي اليوناني

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وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في هذا التمرين المشترك بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (أف - 15 سي)، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.
من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن عبدالرحمن الشهري أهمية المشاركة في مثل هذه التمارين لأثرها البالغ في صقل مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة، مشيرا إلى ما تمتلكه القوات الجوية من خبرات متقدمة.
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