السعودية | جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز تعلن غداً أسماء الفائزين

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تعلن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي غداً , عن أسماء الفائزين بالدورة الثامنة 2020 عبر بث مباشر في الموقع الإلكتروني للجائزة وحساباتها في الشبكات الاجتماعية.

وبدأت الأمانة العامة للجائزة باجتماعات لجان اختيار الفائزين منذ اليوم الأول لاستقبال طلبات الترشيح للجائزة لدورتها الثامنة التي خصصتها لموضوع “العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر” في خمسة أفرع للتميز: التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في العمل الاجتماعي، والتميز لروُّاد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

يذكر أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي أعلنت عن تخصيص موضوع دورتها الثامنة عن “العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر” في بداية ظهور فيروس كورونا العام الماضي؛ استشعاراً منها بدورها المجتمعي، وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم العمل الإنساني.