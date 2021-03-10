السعودية | ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان في اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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محمد يوسف

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