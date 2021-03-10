سهم مصرف الراجحي يُحقق اعلي ارتفاع له منذ 15 عام

يُسجل مصرف الراجحي اعلي ارتفاع في السوق السعودي، يُعتبر سهم مصرف الراجحي هو الأكبر وزناً في مؤشرات السوق والمدرج في قطاع البنوك السعودية، حيث ارتفع السهم منذ اكثر من 15 عام ووصل 99 ريالا سعودي، كما تم إغلاق السهم بنسبة ارتفاع بلغت 5% ووسط تداولات قد بلغت حوالي 9.5 مليون سهم، ومن حيث ارتفاع اليوم وصلت مكاسب سهم الراجحي نحو 90% منذ شهر مارس 2020 الماضي أي منذ عام سابق.

سهم مصرف الراجحي

بدء نشاط مصرف الراجحي النشاط الخاص به عام 1957 وفي خلال عام 1978 تم الدمج عدد من المؤسسات الفردية المتنوعة والمختلفة والتي تحمل اسم الراجحي، تم أدراجها ومجها تحت مظلة واحدة باسم شركة الراجحي المصرفية للتجارة بالإضافة لذلك تم تأسيس المصرف كأنة شركة مساهمة سعودية خلال عام 1988 ميلادي.

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مصرف الراجحي

كما تم افتتاح أول فرع للرجال في حي الديرة وكان في مدينة الرياض عام 1957 وكان أول فرع للسيدات عام 1979 في حي الشميسي، بالإضافة إلي ذلك تتمثل الأغراض المصرفية في مزاولة الأعمال الاستثمارية والأعمال المصرية والتي تتوافق مع كل أحكام الشريعة الإسلامية، ويقوم المصرف بمزاولة هذه الأعمال المصرفية وكذلك الاستثمار لحساب الغير أو حسابة داخل وخارج المملكة.

الراجحي تداول

كما تم إدراج سهم الراجحي في خلال موقع السوق المالية السعودية في 1 ديسمبر 1988، وذلك من خلال البيانات الموجودة لذلك، ومن خلال المعلومات التالية تم نقل اهم أخبار مصرف الراجحي التي يمكنكم الحصول والتعرف عليها بشكل كامل، كما يعتبر بنك الراجحي واحد من افضل البنوك السعودية المصرفية ويتمتع بنسبة عملاء كبيرة كما يقوم بتقديم الكثير من التمويلات البنكية وقروض الزواج وقروض الطلاب وتمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة والعديد من السندات والإسهامات في المجالات المالية والنقد داخل المملكة.