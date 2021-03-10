شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أحد رفيدة تواصل أعمال التطهير والتعقيم وتلوح بالغرامات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كثفت بلدية أحد رفيدة أعمال الرش والمكافحة والتعقيم في المحافظة والمراكز والقرى للمحافظة على الصحة العامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فايروس كورونا الجديد.

وأشار رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي، إلى أن البلدية تقوم بشكل مستمر في تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع والمقرات الأمنية والحكومية وساحات المدارس من الخارج والممرات، وأمام المحلات التجارية، وحاويات وبراميل النفايات في كافة الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المواقع العامة كأسواق النفع العام والحدائق والمتنزهات وألعاب الأطفال وأماكن التجمعات العامة ودورات المياه والمباني والمنشآت والمسلخ النموذجي.

وأوضح أن البلدية قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولازالت مستمرة في تفعيلها في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة، ولضمان وقاية وسلامة المجتمع من خلال تعقيم جميع المباني الإدارية والخدمية التابعة لها، مبيناً أنه تم تكثيف الرقابة على المسلخ من خلال زيادة التعقيم والتأكيد على النظافة العامة للمسلخ منذ دخول الذبيحة حتى استلامها والالتزام بالاشتراطات الصحية، وتوفير المعقمات للمستهلكين بالمسلخ، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في إغلاق المحلات التجارية المخالفة، وتطبيق النظام، وفرض العقوبات والمخالفات بحقها.