شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا مشكلة في التطعيم بلقاح «كورونا» أثناء الصيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسمت وزارة الصحة ما إذا كان بالإمكان تلقي المستفيدين المسجلين في تطبيق «صحتي» للتطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أثناء الصيام من عدمه، وذلك في ظل تزايد أعداد المسجلين، وخدمتهم وفق أهلية كل منهم.

وتجاوبت وزارة الصحة، عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر» المخصص للإجابة عن الاستفسارات والاستشارات والخدمات الصحية، مع تساؤل حول إمكانية تلقي التطعيم بلقاح «كورونا» أثناء الصيام، وخصوصا مع قرب شهر رمضان، وتزايد أعداد المسجلين في تطبيق «صحتي»، إذ أفاد مغرد بأنه عمد إلى التسجيل في التطبيق، وبانتظار إتاحة حجز موعد له خلال الفترة القادمة، مستفسرا عما إذا كانت هناك مشكلة في التطعيم أثناء الصيام خلال شهر رمضان، لتعمد «الصحة» إلى الرد بقولها: «يمكن تلقي اللقاح أثناء الصيام».

يذكر أن الفترة الماضية شهدت توسعا أكبر في تقديم لقاحات كورونا للمستفيدين، من خلال مراكز التطعيم والمنشآت الصحية والصيدليات المجتمعية في بعض المدن، فيما كشفت «الصحة» أن عدد جرعات اللقاحات المعطاة بلغت 1.640.975 جرعة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم (الأربعاء)، موصية الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفايروس ومضاعفاته، لافتةً الانتباه إلى أن اللقاحات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.