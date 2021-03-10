شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعلن جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي أسماء الفائزين بالدورة الثامنة 2020 غداً (الخميس) السادسة مساءً عبر بث مباشر في الموقع الإلكتروني للجائزة وحساباتها في الشبكات الاجتماعية، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة فايروس كورونا.

وبدأت الأمانة العامة للجائزة باجتماعات لجان اختيار الفائزين منذ اليوم الأول لاستقبال طلبات الترشيح للجائزة لدورتها الثامنة التي خصصتها لموضوع «العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر» في خمسة أفرع للتميز: التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في العمل الاجتماعي، والتميز لروُّاد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

يذكر أن جائزة الأميرة صيته بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي أعلنت تخصيص موضوع دورتها الثامنة عن «العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر» في بداية ظهور فايروس كورونا العام الماضي؛ استشعاراً منها لدورها المجتمعي، وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم العمل الإنساني.