شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 5 مراكز جديدة للقاحات كورونا بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بمتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، دشن تجمع الرياض الصحي الأول 5 مراكز لتلقي لقاحات كورونا في جنوب وغرب العاصمة (عتيقة - ظهرة نمار - الزهرة - بدر 2 - المربع)، وتم بدء حملة التطعيم باللقاح في تلك المراكز.

ودعا «التجمع الأول» المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وحماية لهم من الإصابة بفايروس (كورونا) المستجد، مجددًا التذكير بأن جميع اللقاحات مجانية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح «التجمع الأول» أن تلك المراكز تأتي إلى جانب المراكز التي تم تدشينها مسبقاً وهي مركز الأمير سلطان الصحي في حي لبن (الأحمدية) ومركز صحي المنصورة في حي المنصورة.

كما تواصل الرعاية المنزلية" في تجمع الرياض الصحي الأول تقديم خدمة تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19)، والتطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر كافة الاشتراطات لحصولهم على اللقاح وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.