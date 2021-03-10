شكرا لقرائتكم خبر لقاحات كورونا للفئات عالية الخطورة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن خطط تجمع مكة المكرمة الصحي بالتوسع في توفير لقاح كورونا، شرعت مستشفيات مكة المكرمة في تقديم اللقاح للفئات عالية الخطورة، من كبار السن، والممارسين الصحيين، إضافة إلى تطعيم مرضى السكر عند زيارتهم المستشفيات، ومرضى العيادة الخارجية، ومرضى الرعاية المنزلية في المنازل ومرضى الغسيل الكلوي وذويهم. وأوضح مدير مشروع اللقاحات في تجمع مكة الصحي الدكتور فواز تركستاني أن التجمع يعمل وفق خطط للتوسع في توفير لقاح كورونا لجميع الفئات المستهدفة لتحقيق الأهداف المنشودة منه.



كانت هذه تفاصيل خبر لقاحات كورونا للفئات عالية الخطورة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.