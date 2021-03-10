تطبيق منهجية الجودة في المنشآت التقنية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهود المنشآت التدريبية ومعاهد التدريب الأهلي بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة، وذلك خلال زيارة نائب محافظ المؤسسة لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق التفقدية للمنشآت أمس.

وقال آل مرزوق إن تأهيل المتدرب للحصول على عمل مناسب في سوق العمل هو أحد أهم المستهدفات التي تحرص عليها المؤسسة وفق خطتها الاستراتيجية، مؤكدا أهمية ضبط العملية التدريبية خلال فترة الجائحة بالذات، بتوفير معلومات التدرب عن بعد وإتاحة قنوات التواصل وأداء المنفذين، إلى جانب مواضيع خطط التدريب وكفاية الأنشطة والتطبيقات ومهارات التقويم، سعيا لتحقيق المزيد من التميز في الأداء التدريبي.

وأشار إلى أن تطوير وتطبيق أنظمة الجودة بالمؤسسة ومنشآتها التدريبية يزيد فرص منافستها في سوق العمل السعودي الذي يكتسب أيضا أهمية مضاعفة في ظل مساهمة القوى العاملة الوطنية في هذا السوق، بالإضافة إلى سعي المؤسسة إلى التقدم في مؤشر المعرفة بالذات بعد تحقيق التدريب التقني في المملكة أخيرا المركز الـ12 عالميا في أهم جوانب التطور المعنية بمؤهلات القوى العاملة ورأس المال البشري.