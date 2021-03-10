شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع الحالات النشطة والحرجة.. و386 إصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت تسجيل 386 حالة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعافي 245 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 2830 منها 528 حالة حرجة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا
- 386 إصابة جديدة
- 245 حالة شفاء
- 2830 حالة نشطة
- 528 حالة حرجة
- 6 وفيات جديدة
- 380,958 إجمالي الإصابات بالمملكة
- 371,583 إجمالي حالات التعافي
- 6545 إجمالي عدد الوفيات
- 54,428 فحصا مخبريا جديدا
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