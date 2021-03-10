شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع الحالات النشطة والحرجة.. و386 إصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الحالات النشطة والحرجة لمصابي كورونا ، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته، لافتة إلى أن (اللقاحات) وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية.

وأعلنت تسجيل 386 حالة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعافي 245 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 2830 منها 528 حالة حرجة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا

