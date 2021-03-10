دبلوم لتمكين المرأة في مهارات حوار القيادة

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وأوضح نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري، أن المملكة تبنت في رؤيتها الطموحة 2030 مبدأ تمكين المرأة كهدف رئيس في برامجها ومبادراتها، ومشاريعها التنموية؛ على اعتبار أن التمكين مدخل مهم لإتاحة الفرصة للمرأة وتوسيع مشاركتها الفاعلة على الأصعدة كافة، وأن المرأة رمز للعطاء بما تملكه من طاقات وقدرات خلاقة، وهي عامل أساسي في ضبط إيقاع الأسرة والمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن أكاديمية الحوار أطلقت برنامج دبلوم تمكين المرأة بهدف تزويد المرأة القيادية بالمهارات الاتصالية والمعرفية اللازمة لنجاحها في عملها في قيادة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأبان أن هذا الدبلوم المعرفي والتنموي يرمي إلى صناعة النموذج الخاص بحوار القيادة النسائية، لتطوير مهارات وقدرات المرأة التي سلكت طريق القيادة ووضعت أقدامها على أولى درجات السلم، لتمكينها من مهارات التواصل والحوار في بيئة العمل والمنزل وصقل خبراتها ومنحها فرصة التألق ووضع بصمة لها، ورفع إنتاجيتها.
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