دورة تناقش نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت الدورة التدريبية الافتراضية، التي نظمتها النيابة العامة بحضور 100 من أعضائها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي «جريمة الاتجار بالأشخاص». وتناولت الدورة التي استمرت 3 أيام، الإطار الدولي والوطني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأركان هذا النوع من الجرائم من المنظور الدولي والوطني، وآلية التعرف على الضحايا وطرق مساعدتهم، وكيفية مصادرة متحصلات هذه الجرائم، إضافة إلى استعراض آلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.



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