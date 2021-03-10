تمديد فتح سد «قنونا مكة» لتصريف 5 ملايين م3

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وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه يجب على الجميع الابتعاد عن إقامة عقوم أو عوائق في مجرى الوادي، داعيا المزارعين لتهيئة أراضيهم للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
ويذكر أن وادي قنونا يمتد من سفوح جبال السروات مرورا بمحافظة العرضيات حتى يصب في البحر الأحمر مرورا بمركزي سبت الجارة وأحد بني زيد بمحافظة القنفذة، لخدمة وحماية أغلب مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.
سد قنونا
- 79.2 مليون م3 سعته التخزينية
- 70 م ارتفاعه
- 326 م طول السد
- 134 م عرض المفيض
- 15 مليون م3 تم تصريفها بمعدل 5 م3 بالثانية
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