شكرا لقرائتكم خبر تمديد فتح سد «قنونا مكة» لتصريف 5 ملايين م3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على تمديد فتح سد وادي قنونا في منطقة مكة المكرمة، لتصريف 5 ملايين م3 إضافية؛ ليصبح اجمالي ما يتم تصريفه 20 مليون م3، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه يجب على الجميع الابتعاد عن إقامة عقوم أو عوائق في مجرى الوادي، داعيا المزارعين لتهيئة أراضيهم للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

ويذكر أن وادي قنونا يمتد من سفوح جبال السروات مرورا بمحافظة العرضيات حتى يصب في البحر الأحمر مرورا بمركزي سبت الجارة وأحد بني زيد بمحافظة القنفذة، لخدمة وحماية أغلب مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

سد قنونا

