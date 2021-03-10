شكرا لقرائتكم خبر بلدي جدة يراقب نسب إنجاز المشاريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تقرب مشاريع هامة في جدة من إنجاز مراحلها الأخيرة، زار عدد من أعضاء المجلس البلدي المشاريع للاطلاع على وتيرة العمل ونسب الإنجاز.

وقال رئيس المجلس عبدالله المحمدي «إن الجولات التي نفذها المجلس خلال اليومين الماضيين تأتي من ضمن مهام المجلس وأعضائه للوقوف ميدانيا على المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومتابعة سيرها وطرق تنفيذها والاطمئنان على وتيرة العمل بها»، مشيرا إلى أن عددا من هذه المشاريع كانت من الأمور الملحة والواجب قيامها، ووردت في أوقات سابقة شكاوى من المواطنين طالبين الحلول، مبينا أن هذه الحلول بدأت تظهر على سطح الواقع، وذلك باستجابة الجهات المعنية وتنفيذها لهذه المشروعات.

وشملت الزيارات مواقع عدة بداية من مشروع نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بطول 1200م وبتكلفة إجمالية مليون و393 ألفا و735 ريالا، ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع 100% فيما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 75%.

وزار أعضاء المجلس مشروع حديقة الأمير ماجد التي تقع على مساحة 120 ألف م2 بتكلفة 80 مليون ريال، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 99% وتحوي منطقة ألعاب أطفال بمساحة 8 آلاف م2 وكذلك نوافير تفاعلية ومواقع استثمارية وغيرها من جوانب الترفيه.

واختتمت جولات المجلس بزيارة مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار بحي التيسير بتكلفة 95 مليون ريال وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 38.5% ومن المتوقع الانتهاء منه العام الهجري المقبل.