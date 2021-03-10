شكرا لقرائتكم خبر تحرير شارعين رئيسين في شرفية جدة من حديقة ومظلات مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت أمانة محافظة جدة شارعين رئيسين بنطاق بلدية الشرفية الفرعية، بعد استغلالهما بإقامة حديقة ومظلات بما يتجاوز حد الملكية الخاصة، وذلك ضمن الجهود البلدية لمنع التعديات العشوائية على الشوارع والمرافق العامة.

من جهة ثانية اجتمع أمين محافظة جدة صالح التركي، بمقر الأمانة في جدة، مع المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن، بحضور أعضاء جمعية عيون جدة وعدد من قيادات الأمانة في القطاعات المعنية.

واستعرض الاجتماع خطط وبرامج ومبادرات الأمانة لتحسين المشهد البصري، وسبل تعزيز الشراكة المجتمعية للارتقاء بالمشهد الحضري لمحافظة جدة من خلال وكالة خدمة المجتمع ومنصة (يلا جدة).

إلى ذلك زار المشرف العام للدعم والتمكين يرافقه أمين جدة، عددا من مشاريع ومبادرات تحسين المشهد البصري في المدينة، شملت أعمال معالجة التشوه البصري في حي البغدادية، اطلع خلالها على سير الأعمال وسبل الدعم والتمكين.

يذكر أن أمانة جدة تنفذ مبادرات تحسين المشهد البصري في أنحاء جدة، وتشمل أعمال الرصد والمتابعة والتطوير لعدد من الطرق والأحياء، بجانب تفعيل الشراكة المجتمعية عبر تنفيذ الجداريات وممشى للألوان وغيرها من البرامج التي تسهم في الارتقاء بالصورة الجمالية لمحافظة جدة.

إلى ذلك نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 4393 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 112 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 193 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.