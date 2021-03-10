ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان العلاقات المتميزة وسبل تعزيزها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا أمس، برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وجرى استعراض أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وكان الأمير محمد بن سلمان التقى بالرياض، أمس الأول، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان. كما حضره من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي أفاناسييف.