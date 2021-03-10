السعودية | السعودية ترحب بمنح الثقة للحكومة الليبية: خطوة تاريخية

شكرا لقرائتكم السعودية ترحب بمنح الثقة للحكومة الليبية: خطوة تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد ساعات من الإعلان عن موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة الجديدة، رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بقرار مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد هنأت المملكة في بيان، دولة الحكومة الليبية والشعب الليبي بهذه الخطوة التاريخية الهامة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

كما أكدت على تضامن المملكة مع الدولة الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، معربة عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنيةً على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

وعبرت عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

مباشر عبر رفع الأيدي

يشار إلى أن البرلمان الليبي كان صوّت الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.

وكانت الجلسة انطلقت في وقت سابق اليوم في مدينة سرت، وسط أجواء إيجابية بين أعضاء البرلمان.

كما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن التصويت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها الدبيبة قبل أيام، وعدلها أمس، حصل بشكل مباشر عبر رفع الأيدي، لافتاً إلى وجود توافق كبير بين أعضاء البرلمان خلال جلسة اليوم، على عكس النقاشات التي تمت أمس، وأدت إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم، ما نتج عنه فوز الحكومة بأصوات 121 نائبا من بين 132 كانوا حاضرين.

رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية- رويترز)

وأتى ذلك، بعد أن أدخل الدبيبة أمس عدة تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية.

يذكر أن تلك الجلسة النيابية الهامة، كانت تأجلت أمس لمزيد من المشاورات حول التشكيلة الوزارية المقترحة والتعديلات المطروحة، بعد أن أزاح الدبيبة الأسماء الجدلية التي واجهت انتقادات برلمانية وشعبية.

ويتوقع أن تؤدي الحكومة اليمنين الدستورية في بنغازي الأسبوع المقبل.