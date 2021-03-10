شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمواطن تستر على وافد مقابل نسبة من أرباح مطعم في المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بمواطن تستر على وافد مقابل 15% من أرباح مطعم في المدينة المنورة.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية في المدينة، بتغريمهما 2 مليون ريال وإغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

وطالبت وزارة التجارة المخالفين بالمبادرة بتصحيح أوضاع تجارتهم عبر موقع الوزارة لإعفائهم من العقوبات قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 23 أغسطس 2021.