شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يتحدث عن إصلاحات ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، إن الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل المواطن، وليست إملاءات من أحد ولا إرضاء لآخر.

وأضاف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، خلال حواره على قناة السعودية، أن الإصلاحات بدأت قبل 4 أعوام، وقبل دخول الإدارة الأمريكية الحالية البيت الأبيض، مبينا أن هدفها معالجة الأخطاء، ومصلحة المجتمع، ووفق قيمه وعاداته وتقاليده.

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان نزع العادات التي ليست من الدين، مثل قيادة المرأة للسيارة، لأن منعها كان عادة مجتمعية، خاصة أنها تقود السيارة في البادية منذ سنوات طويلة.